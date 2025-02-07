Официальный курс доллара США снизился до 95,80 руб., евро — до 99,20 руб.

УрБК, Москва, 12.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 98 коп., до 95,80 руб., евро — на 1 руб. 30 коп., до 99,20 руб.