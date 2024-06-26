Власти Екатеринбурга поручили заключить муниципальные контракты на строительство трех улиц в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. В Академическом районе Екатеринбурга, в канун Дня знаний, откроется новая школа-высотка ...11.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева Екатеринбург получит свыше 700 млн рублей на строительство инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. По заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область получит из федерального ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...06.09.2021 Глава Екатеринбурга распорядился реконструировать часть улицы Чкалова в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился реконструировать часть улицы Чкалова. ...29.10.2014 Завершено проектирование новой улицы в микрорайоне Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2014. Администрация города Екатеринбурга в связи с активным развитием нового района в ...