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Власти Екатеринбурга поручили заключить муниципальные контракты на строительство трех улиц в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить муниципальные контракты на строительство трех улиц в Академическом районе. Соответствующие постановления размещены на портале городской администрации.

Строительство затронет ул. Академика Ландау (на эти цели предусмотрено 969 млн руб.), два участка ул. Академика Вавилова (833 млн) и новый участок ул. Амундсена (967 млн руб.).

От лица городских властей контракты будет подписывать муниципальное «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».
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