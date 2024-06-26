Власти Екатеринбурга поручили заключить муниципальные контракты на строительство трех улиц в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил заключить муниципальные контракты на строительство трех улиц в Академическом районе. Соответствующие постановления размещены на портале городской администрации.



Строительство затронет ул. Академика Ландау (на эти цели предусмотрено 969 млн руб.), два участка ул. Академика Вавилова (833 млн) и новый участок ул. Амундсена (967 млн руб.).



От лица городских властей контракты будет подписывать муниципальное «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».