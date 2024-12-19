В Екатеринбурге начались подготовительные работы по строительству жилья и благоустройству парка в Краснолесье

Рендеры предоставлены компанией «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. В Екатеринбурге стартовали подготовительные работы по благоустройству территории в квартале улиц Краснолесья — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. Здесь появится новый большой парк площадью 16 га, а также современный жилой комплекс.В частности, в этом месте предполагается построить два жилых комплекса общей площадью 70 тыс. кв. м. В кварталах планируется обустроить закрытые зеленые дворы, подземные парковки. На первых этажах будут расположены магазины и предприятия сферы услуг. Помимо этого, предусмотрено помещение, где разместится детская художественная школа.Также, согласно утвержденному проекту планировки территорий, строители продлят проезд от ул. Чкалова до ул. Краснолесья на 0,5 км. Данный проезд отделит жилую застройку от парка, благоустройством которого в сотрудничестве с Ботаническим садом УрО РАН займется «Атомстройкомплекс».Отметим, что концепция по благоустройству парка была разработана специалистами Ботанического сада УрО РАН и предполагает организацию безопасных и удобных прогулочных тропинок, создание детских и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак. Помимо этого, проектом предусмотрена площадка для отдыха, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Эксперты Ботанического сада УрО РАН для сохранения уникальности природного участка предложили создать зону естественного разнообразия, которая позволит изучать уральскую флору и фауну. Ее планируется оборудовать табличками с описанием различных, представленных в парке, растений. Здесь предполагается проводить школьные уроки в том числе и для ребят из кружка «Юный ландшафтный архитектор», который действует на базе школы № 181.Данная концепция была единогласно одобрена и утверждена на заседании Экспертного совета по развитию общественных пространств Администрации Екатеринбурга. На данный момент Управлением благоустройства города выдано техническое задание, в соответствии с которым ведется подготовка рабочей документации.Работы по благоустройству начнутся одновременно со строительством нового жилья летом этого года.