«Атомстройкомплекс» приступил к строительству финальной очереди квартала «Балтийский» в Краснолесье

Изображение предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. «Атомстройкомплекс» приступил к строительству первого этапа финальной очереди квартала «Балтийский» в микрорайоне Краснолесье, сообщает пресс-служба уральского застройщика.Квартала возводят в Академическом районе Екатеринбурга в границах улиц Академика Вонсовского — Михеева — Академика Семихатова — Чкалова. Первыми будут введены в эксплуатацию три дома (два на 9 и один на 14 этажей) и часть подземной парковки. Сроки сдачи — октябрь 2026 года. Следом будут построены две жилые секции на 9 и 25 этажей, а также вторая часть парковки.«В рамках строительства завершающей очереди «Балтийского» будет построен пешеходный бульвар от Семихатова до Вонсовского, организованы пешеходные связи между ранее построенными домами комплекса. Первые этажи строящейся очереди отведены под коммерцию: здесь откроются новые магазины, предприятия сферы услуг. В составе последней очереди предусмотрено помещение площадью 1024 кв. м для размещения детской офтальмологической поликлиники. Рядом со строительной площадкой «Балтийского» на ул. Семихатова определен земельный участок под строительство школы на 1125 мест со стадионом, проект уже готов и получил положительное заключение гос. экспертизы», — рассказал директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.На данный момент на территории уже имеется развитая инфраструктура, включающая в себя детсады, магазины и кафе, а также фитнес-клуб с бассейном.Напомним, что развитие квартала осуществляется в сотрудничестве с Уральским отделением Российской академии наук (УрО РАН). Партнерство ученых и девелопера в деле развития микрорайона Краснолесье длится с 2022 года. За это время было построено два детсада и научный институт. Также застройщиком было передано академии более 50 тыс. кв. м жилья. В рамках партнерства летом 2025 года «Атом» вместе с Ботаническим садом УрО РАН приступят к благоустройству парка в соседнем квартале Краснолесья.Продажи жилья уже стартовали. Отмечается, что из 187 квартир в текущей очереди строительства 15% получат молодые ученые по условиям договора между «Атомом» и УрО РАН.