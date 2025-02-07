Официальный курс доллара США снизился до 96,78 руб., евро — до 100,50 руб.

УрБК, Москва, 07.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 98,06 руб., евро вырос до 102,92 руб.
УрБК, Москва, 06.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...05.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 98,53 руб., евро вырос до 102,69 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2024 года. Курс ...17.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,38 руб., евро — до 105,81 руб.
УрБК, Москва, 17.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 января 2024 года. Курс ...16.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,81 руб., евро — до 106,10 руб.
УрБК, Москва, 16.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...