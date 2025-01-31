При партнерской поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке состоялась гонка «Лыжня России-2025»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа и Нижнетагильского технологического института ...23.12.2024 ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке. При поддержке ...24.09.2024 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялись гастроли Санкт-Петербургского Малого драматического театра
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялись гастроли Санкт-Петербургского Малого ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...10.06.2021 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялся забег «Дай пять!»
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялся забег «Дай пять!». Об этом сообщает ...