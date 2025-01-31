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При партнерской поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке состоялась гонка «Лыжня России-2025»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. При партнерской поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке состоялась гонка «Лыжня России-2025». Соревнования прошли в парке поселка Листвяги «Лесная республика». В этом году мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба предприятия.

При партнерской поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке состоялась гонка «Лыжня России-2025»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В спортивном празднике приняли участие более 4,5 тыс. горожан разного возраста. В их число вошли сторонники здорового образа жизни, спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, студенты, школьники и дошкольники. Отмечается, что взрослые участники гонки преодолели дистанцию в 2 тыс. 025 метров, дети — 100 м.

Помимо «Лыжни России», в 2025 году при поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке пройдут легкоатлетическая эстафета к юбилею Победы, Всероссийская акция по спортивному ориентированию «Кузнецкий азимут», Всероссийский день бега «Кросс нации».
Также по традиции компания организует в городе забег «Дай пять!», в котором ежегодно участвуют около 1 тыс. 300 жителей юга Кузбасса.

Напомним, ЕВРАЗ реализует благотворительные проекты, направленные на поддержку спортсменов всех возрастов и групп здоровья. Так, круглый год ведется реабилитация детей с ДЦП, чьи родители работают в компании. Летом ребята занимаются иппотерапией, а зимой — горнолыжным спортом.
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