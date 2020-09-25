УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Более 80% россиян устраиваются на работу после одного-трех собеседований

УрБК, Москва, 10.02.2025. Большинство работающих россиян (82%) устраиваются на работу за одно-три собеседования, пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито.Работа».

12% опрошенных заявили, что им для трудоустройства понадобилось четыре-шесть собеседований, и 3% — от семи до 10.

При этом большинство респондентов отметили, что предпочитают очные встречи с работодателем (66%). В то же время респонденты в возрасте от 18 до 34 лет ответили, что при наличии выбора предпочтут онлайн-собеседование.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.09.2020 У 36% сотрудников российских компаний в период пандемии COVID-19 выплата зарплаты происходила с задержками

УрБК, Москва, 25.09.2020. Большинство россиян (63%) во время пандемии получают официальную зарплату, при этом каждый ...

22.08.2019 Почти четверть россиян боится увольнения

УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть россиян (24%) боится увольнения. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на ...

11.07.2019 Почти 80% российских автомобилистов пользуются услугами такси

УрБК, Москва, 11.07.2019. 78% автомобилистов в России пользуются услугами такси, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой ...

05.04.2017 НАФИ: 62% опрошенных россиян не довольны своей работой

УрБК, Москва, 05.04.2017. Большинство работающих россиян (62%) не удовлетворены своим местом работы, следует из ...

02.02.2017 Ромир: 40% россиян планируют в 2017 году поменять автомобиль

УрБК, Москва, 02.02.2017. Четверо из десяти российских автолюбителей планируют в 2017 году обновить свой автомобиль. Об ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (186)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18