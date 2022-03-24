24 тыс. свердловчан оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. В Свердловской области количество зарегистрированных в Едином государственном реестре ...04.08.2021 В 2022 году в РФ появится возможность регистрировать права на недвижимость через госуслуги
УрБК, Москва, 04.08.2021. Росреестр планирует сделать доступными на портале госуслуг все виды выписок в электронном ...28.12.2020 Число зарегистрированных договоров «долевки» на Среднем Урале с начала года выросло на 11%
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на Среднем Урале в ...13.08.2019 В России вступил в силу закон о защите собственников от мошенничества с электронной подписью
УрБК, Москва, 13.08.2019. В России вступил в силу закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при ...28.02.2017 Исполняющим обязанности главы Свердловского управления Росреестра назначен Игорь Цыганаш
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2017. Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы государственной ...