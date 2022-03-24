24 тыс. свердловчан оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. По итогам прошлого года 24 тыс. жителей Свердловской области оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.



Руководитель Управления Игорь Цыганаш уточнил, что оформить этот запрет можно в электронном виде на сайте ведомства, на портале «Госуслуг» или лично в любом офисе МФЦ.



«После подачи соответствующего заявления в ЕГРН появится отметка о том, что без собственника невозможно зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта. Таким образом, никто не сможет продать недвижимость без личного присутствия законного владельца, даже если представлены все необходимые документы для проведения сделки», — рассказал И. Цыганаш.



Он также рекомендовал в качестве дополнительной меры защиты указать электронную почту в ЕГРН для оперативного оповещения обо всех изменениях, связанных с имуществом (это поможет, в частности, предотвратить сделки с использованием поддельной электронной подписи).