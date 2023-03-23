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В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица Владислава Крапивина

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица имени известного детского писателя Владислава Крапивина. Соответствующее решение приняла комиссия по наименованиям топонимических объектов города.

Владислав Крапивин (1938-2020) — советский и российский детский писатель, поэт, сценарист, журналист и педагог. Почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области. На его счету более ста произведений для детей и юношества.

В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица Владислава Крапивина
Фото с сайта Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина

Также комиссия присвоила названия другим новым улицам. Так, в Новокольцовском появятся ул. Уральских ученых, Аркадия Качко, Анны Шаровой, Николая Сыромятникова, Бориса Павловского, Академика Мокроносова.

Кроме того, на территории жилого района «Экодолье» появится новый переулок Нежный.
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