В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица Владислава Крапивина

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В уральской столице появится 18 новых названий для общественных мест и остановок. Они ...26.11.2021 На карте Екатеринбурга появилось пять новых названий улиц и остановок
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...06.11.2020 В Екатеринбурге дали названия четырем новым улицам в Октябрьском районе
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении названий ...26.10.2020 Для присвоения самолету «Аэрофлота» имени писателя Владислава Крапивина нужна президентская инициатива
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, кто может стать инициатором присвоения самолету ...03.09.2020 В Екатеринбурге появится улица Владислава Крапивина
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В Екатеринбурге появится улица в честь известного писателя Владислава Крапивина, ...