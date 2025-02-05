Официальный курс доллара США снизился до 96,91 руб., евро — до 100,68 руб.

УрБК, Москва, 07.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 15 коп., до 96,91 руб., евро — на 2 руб. 25 коп., до 100,68 руб.