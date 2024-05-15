В УрФО около половины офисных работников недовольны условиями труда

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Уральском федеральном округе (УрФО) 49% опрошенных офисных работников недовольны условиями труда. В основном они жалуются на отсутствие зон отдыха и сквозняки. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru со ссылкой на результаты совместного опроса с компанией «Роквул».



Согласно данным опроса, условия работы в офисах устраивают только 51% респондентов. Остальные условиями недовольны. Среди тех, кого не устраивает их офисное пространство, 24% отмечают отсутствие зон отдыха, 20% жалуются на сквозняки, холод и тесноту, 19% — на шум и неудобную мебель, 13% не устраивает старая техника, 8% — грязные офисы и 7% — отсутствие кофемашины. Отметим, что 19% уральских работников готовы уволиться из-за отсутствия достаточного комфорта на рабочем месте.



В профессиональном разрезе чувствуют себя комфортно на рабочем месте чаще всего бухгалтеры и финансисты (60% из них), а также ИТ-специалисты (55%). Среди медиков и юристов удовлетворены своим рабочим местом только 39% и 36% соответственно.



Отметим, что комфорт на работе для уральцев означает чистоту и порядок в офисе (75%), наличие современной техники (68%), комфортную температуру воздуха и удобную мебель (60%), отсутствие посторонних шумов (56%), а также наличие зоны отдыха (37%) и отсутствие сквозняков (33%). Также в понятие комфорта для уральских работников входят кофемашины, перекусы (24%) и понятная планировка (20%). Для 9% респондентов состояние офиса не имеет значения, главным они считают наличие хороших коллег и интересных задач.