В УрФО около половины офисных работников недовольны условиями труда

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В результате опроса, проведенного в Уральском федеральном округе российской платформой ...20.06.2022 Более 60% жителей Среднего Урала довольны условиями труда на работе
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. 62% жителей Свердловской области довольны условиями труда на своем нынешнем или ...26.11.2021 Среди работающих свердловчан 58% недовольны своей зарплатой
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Служба исследований крупнейшего в России сайта по поиску работы hh.ru провела опрос ...09.09.2019 Почти 20% россиян недовольны условиями труда на работе
УрБК, Москва, 09.09.2019. Каждый пятый работающий россиянин недоволен условиями труда на работе. Об этом пишет ТАСС со ...03.06.2013 Больше половины россиян недовольны условиями для ведения бизнеса
УрБК, Москва, 03.06.2013. Порядка 55% россиян стали более критично оценивать условия для ведения бизнеса в своем ...