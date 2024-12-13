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Вчера, 15:54

ЦБ: На уральских предприятиях стала снижаться потребность в привлечении нового персонала

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. На Урале к концу 2024 года начала снижаться потребность предприятий в привлечении новых специалистов. Об этом сообщает Уральское ГУ Центрального Банка России со ссылкой на февральский доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«В конце прошлого года потребность в привлечении нового персонала начала снижаться: количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться. Планы уральских компаний по дальнейшему найму и увеличению зарплат сейчас более умеренные. Наряду с охлаждением кредитования все это будет способствовать уменьшению перегрева экономики и ослаблению инфляционного давления», — сообщил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Кадровый дефицит больше всего затронул производство, торговлю, медицину, туризм и логистику. Также ощущалась нехватка представителей рабочих профессий, водителей, курьеров, кассиров и продавцов.

Для решения проблемы уральские компании применяли различные способы, основным из которых стало повышение заработной платы. В сообщении отмечается, что в целом по экономике оплата труда росла темпами, опережающими инфляцию.

Также работодатели улучшали условия труда, внедряли новые технологии и оборудование, позволившие оптимизировать производство и бизнес-процессы. В частности, в машиностроении начали активно применять промышленных роботов.

Помимо этого, предприятия Урала с целью преодоления дефицита квалифицированных кадров стали чаще открывать учебные подразделения в высших и средних учебных заведениях, а также на собственных площадках.

Главный финансовый регулятор отмечает, что на данный момент, несмотря на наблюдавшийся в течении всего 2024 года недостаток кадров, на уральском рынке труда наметились признаки стабилизации.
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