ЦБ: На уральских предприятиях стала снижаться потребность в привлечении нового персонала

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. На Урале к концу 2024 года начала снижаться потребность предприятий в привлечении новых ...13.12.2024 За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%
За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%. Информация об этом есть на сайте Уральского ...13.12.2024 За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%. Информация ...17.10.2024 Банк России фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на Урале
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. Банк России в августе-сентябре фиксирует острый дефицит кадров в сфере торговли на ...05.09.2024 ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Банк России в июне 2024 года отметил признаки снижения напряженности на рынке труда в ...