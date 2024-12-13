ЦБ: На уральских предприятиях стала снижаться потребность в привлечении нового персонала

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УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. За III квартала 2024 года доходы жителей уральских регионов выросли на 17%. Информация ...

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ЦБ отмечает признаки снижения напряженности на рынке труда в регионах Урала

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Банк России в июне 2024 года отметил признаки снижения напряженности на рынке труда в ...