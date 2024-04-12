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Вчера, 10:29

В Свердловской области арендаторы лесных участков заплатили за лесопользование 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Свердловской области арендаторы лесных участков заплатили за лесопользование 2,5 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Из внесенных средств 2 млрд руб. поступило в федеральный бюджет, так как большинство арендаторов работает на территории государственного лесфонда. В региональный бюджет было внесено 475,9 млн руб., а в бюджеты муниципалитетов — 86 млн руб.

По словам министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова, средства будут направлены на сохранение лесного фонда Урала, в том числе на борьбу с незаконными вырубками.

«Ответственных лесопользователей в регионе всё больше. Они не только вовремя вносят арендную плату, но и заботятся о будущем уральских лесов: проводят уходовые рубки, высаживают саженцы и после ухаживают за молодняком», — отметил Д. Мамонтов.
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