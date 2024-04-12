В Свердловской области арендаторы лесных участков заплатили за лесопользование 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Для восстановления лесного фонда Свердловской области весной 2024 года высадят более 16 ...25.05.2023 В Свердловской области арендаторы лесных участков с долгами будут заново участвовать в торгах
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что арендаторы лесных участков ...02.04.2015 Задолженность арендаторов лесов в Свердловской области достигла 445 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2015. Арендаторы лесных участков задолжали властям Свердловской области 445 млн руб. Об этом ...25.11.2014 В 2014 году платежи за использование лесов Свердловской области составили более 700 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2014. В 2014 году в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, ...12.12.2012 В Свердловской области из-за долгов расторгнуто 22 договора аренды лесных участков
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2012. Департамент лесного хозяйства Свердловской области с начала 2012 года добился ...