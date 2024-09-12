Свердловский бизнес расширяет международные контакты

Бизнес из Свердловской области расширяет международные деловые контакты. Корпоративные клиенты «МегаФона» в декабре 2024 года нарастили трафик мобильного интернета на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем скачанных за это время данных сопоставим с 6,2 млн часов видеозвонков. Число зарубежных стран, с которыми связывались предприниматели, за год выросло на 13%. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на исследование, которое было проведено совместно с компанией Контур, создающей экосистемы для бизнеса.
По данным аналитиков, чаще всего свердловские предприниматели звонили в Казахстан (31% от всех международных звонков), Белоруссию (21%), ОАЭ (6%), Узбекистан (5%) и Киргизию (3%). Всего за 2024 год звонки поступили в 148 стран. Наиболее заметен рост звонков в Африку. Так, в списке стран, с представителями которых связывались бизнесмены, появились Бенин, Замбия, Джибути и ЦАР (Центральноафриканская Республика).
«Мы видим, что наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете — год к году мобильный трафик вырос более чем на 12%. Для того, чтобы бизнес всегда оставался на связи, мы обеспечиваем компании высокоскоростной передачей данных, а в случае потребности — интернетом по фиксированному каналу связи. Для предоставления качественных цифровых услуг в прошлом году инженеры нашей компании построили и модернизировали более 1300 телеком-объектов в регионе», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
Отметим, что, по данным Контур.Фокус, на Среднем Урале за 2024 год стало на 30% больше предприятий в сфере услуг и на 19% — в сфере недвижимости. Количество предприятий транспортной отрасли за год подросло на 7%. Лидерство же по темпам роста числа зарегистрированных компаний занимает торговля. Увеличение количества регистраций бизнеса отмечено также в строительной сфере (+6% в специализированных строительных работах и 3,5% — в строительстве зданий), пассажирских перевозках (+7%) и разработке ПО (+1,6%). Количество ликвидаций бизнеса за год снизилось на 2%.
Также в свердловском регионе, по данным за январь 2025 года, присутствует 220 компаний с иностранным участием. Большинство участников в них из Кипра, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Узбекистана.
Ранее сообщалось
, что доля трудоспособных жителей Свердловской области, которые работают в малом и среднем бизнесе, составляет 44%. Региональные власти регулярно принимают новые меры поддержки этого сегмента экономики, что положительно сказывается на финансовых показателях предпринимателей. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, малый и средний бизнес является важным элементом для роста экономики и обеспечения стабильности на рынке труда.