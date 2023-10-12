На Среднем Урале за год количество сотрудников компаний в сегменте малого и среднего бизнеса увеличилось на 10,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал ...26.05.2014 В Свердловской области растет количество предприятий МСБ
В Свердловской области, по данным Свердловскстата, на начало 2014 года зарегистрировано 171 тыс. 820 малых и средних ...26.05.2014 В Свердловской области более чем на 18,5 тыс. выросло количество малых и средних предприятий
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2014. В Свердловской области, по данным Свердловскстата, на начало 2014 года зарегистрировано ...09.08.2011 С начала 2011 года на развитие предпринимательской активности в Свердловской области направлено 122 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2011.Ход реализации областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства ...16.02.2011 В Челябинской области растет число субъектов малого и среднего предпринимательства
УрБК, Челябинск, 16.02.2011. По данным УФНС Челябинской области, количество субъектов малого и среднего ...