На Среднем Урале за год количество сотрудников компаний в сегменте малого и среднего бизнеса увеличилось на 10,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. На Среднем Урале за I полугодие 2024 года количество людей, работающих в малом и среднем бизнесе (МСП), увеличилось на 88 тыс. человек. Это на 10,3% превышает результат аналогичного периода прошедшего года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



При этом доля трудоспособных свердловчан, которые работают в малом и среднем бизнесе, составляет 44%. Рост числа предпринимателей в регионе связывают с мерами поддержки от свердловских властей. Так, 12 сентября на заседании правительства Среднего Урала приняли решение о необходимости финансировать программы, развивающие инициативы бизнесменов.



По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, малый и средний бизнес является важным элементом для роста экономики и обеспечения стабильности на рынке труда.



Уточняется, что большая часть поддержки предпринимательства — это займы и гранты Мининвеста. В текущем году 362 субъекта МСП получили кредиты в размере 698,3 млн руб. Около 82% займов было выдано предпринимателям и самозанятым, которые развивают свои предприятия за пределами Екатеринбурга. За I полугодие 2024 года Свердловская область стала первой в УрФО и второй по стране после Москвы по количеству инвестированных денежных средств на развитие предпринимательской деятельности.



«Развитию предпринимательской инициативы, росту деловой активности уделяется самое пристальное внимание и на федеральном, и на региональном уровнях. Практика показывает востребованность действующих мер поддержки», — сказал на заседании регионального кабмина Евгений Куйвашев.