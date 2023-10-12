На Среднем Урале за год количество сотрудников компаний в сегменте малого и среднего бизнеса увеличилось на 10,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. На Среднем Урале за I полугодие 2024 года количество людей, работающих в малом и ...