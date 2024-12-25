В Челябинской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц уменьшился на 4,5%

УрБК, Челябинск, 25.12.2024. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным в ноябре 2024 года кредитным ...26.11.2024 Средний размер лимитов по кредитным картам на Южном Урале в октябре увеличился на 6%
УрБК, Челябинск, 26.11.2024. Средний размер лимитов по выданным на Южном Урале в октябре кредитным картам увеличился на ...30.09.2024 На Южном Урале средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 0,2%
УрБК, Челябинск, 30.09.2024. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным ...25.10.2022 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в сентябре составил 64,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 25.10.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в сентябре составил 64 ...28.12.2021 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в ноябре составил 65,1 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.12.2021. Средний размер лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре текущего года в Челябинской ...