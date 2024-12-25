В Челябинской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц уменьшился на 4,5%

УрБК, Челябинск, 06.02.2025. На Южном Урале средний размер лимитов по выданным в декабре 2024 года кредитным картам составил 85,1 тыс. руб., что на 4,5% меньше, чем месяцем ранее (в ноябре — 89,1 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал расположился на 25 месте в рейтинге исследуемых регионов РФ.



В целом по стране средний размер лимитов по новым выданным кредиткам составил 98,8 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в ноябре 2024 года — 100,9 тыс. руб.).



Среди регионов самую слабую динамику зафиксировали в Тюменской (-6,7%) и Московской (-6,5%) областях, Москве (-6,2%), Красноярском крае (-6,0%), Ленинградской области (-5,8%) и Санкт-Петербурге (-5,7%).