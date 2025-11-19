ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202514:52

В Свердловской области размер лимита по кредитным картам сократился на 20%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Свердловской области в октябре 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 85,6 тыс. руб., что на 19,8% меньше год к году. Об этом свидетельствуют данные национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом область заняла 10 строчку в рейтинге среди 30 регионов-лидеров по этому показателю. Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам был отмечен в Москве (127,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (107,7 тыс. руб.), Московской области (106,9 тыс. руб.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (94,3 тыс. руб.) и в Ленинградской области (93,9 тыс. руб.).

Серьезную динамику сокращения показал Приморский край (-33,3%), Республика Крым (-31,8%), Красноярский край (-31,4%), Кемеровская область (-29,1%) и Иркутская область (-27,5%).

В целом по стране в октябре 2025 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 88,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сократился на 24,4% (в октябре 2024 — 117,3 тыс. руб.).

