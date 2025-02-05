Официальный курс доллара США снизился до 98,06 руб., евро вырос до 102,92 руб.

УрБК, Москва, 06.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 48 коп., до 98,06 руб., евро вырос на 24 коп., до 102,92 руб.