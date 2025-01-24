УБРиР открыл новое отделение в свердловском городе Алапаевске

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) примет участие в развитии платежной ...07.11.2024 УБРиР открыл новое отделение в челябинском городе Карабаш
УрБК, Челябинск, 07.11.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл новое отделение в челябинском ...22.08.2024 Уральский банк реконструкции и развития открыл отделение на Дальнем Востоке
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл отделение в Хабаровске. Это ...29.01.2018 УБРиР и администрация Нижнетуринского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и администрация Нижнетуринского ...20.05.2013 «УБРиР» продолжает расширять сеть офисов в Свердловской области
Уральский банк реконструкции и развития развивает сеть офисов в домашнем регионе — Свердловской области. 29 апреля ...