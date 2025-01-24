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Вчера, 17:18

УБРиР открыл новое отделение в свердловском городе Алапаевске

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл новое отделение в Алапаевске (Свердловская область) по ул. Сафонова, 58. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Участниками торжественной церемонии открытия стали глава Алапаевска Денис Толмачев и президент УБРиР Алексей Долгов.

Они также подписали соглашение о партнерстве для решения задач социально-экономического развития города. Этот документ закладывает основу для сотрудничества в реализации важных инфраструктурных проектов и развития муниципально-частного партнерства, включая использование концессий. Стороны также намерены совместно развивать электронную платежную инфраструктуру и расширить перечень цифровых госуслуг в Алапаевске.

«Алапаевск сегодня занимает заметное место на промышленной карте Свердловской области. Здесь реализуются новые инвестиционные проекты, которые создают новые рабочие места, обеспечивают экономическое развитие города и дают импульс социальной сфере», — сказал А. Долгов.

Он подчеркнул, что муниципальное образование обладает большим потенциалом, особенно учитывая развитую в городе промышленность, и банк намерен поддерживать его с помощью своих финансовых инструментов.

Отделение УБРиР в Алапаевске работает по будням с 9 до 18 часов. В новом офисе доступны все основные услуги банка для физических лиц: платежи, переводы, оформление вкладов и потребительских кредитов (в том числе, под залог недвижимости и авто), выпуск и обслуживание банковских карт.
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