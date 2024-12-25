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В Свердловской области средний лимит по выданным кредитным картам составляет 95 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в декабре 2024 года кредитным картам составил 94,6 тыс. руб. По сравнению с ноябрем показатель снизился на 0,9%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране показатель за месяц уменьшился на 2,1%, до 98,8 тыс. руб.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение лимитов обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой регулятора, нацеленной на сдерживание роста кредитного рынка.

Среди регионов самую сильную динамику в декабре показали Крым (+1,4%), Приморский край (+0,8%), Оренбургская область (+0,8%), Удмуртская Республика (+0,5%) и Нижегородская область (+0,4%).
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