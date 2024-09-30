В Свердловской области средний лимит по выданным кредитным картам составляет 95 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в декабре 2024 года кредитным ...30.09.2024 На Южном Урале средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 0,2%
УрБК, Челябинск, 30.09.2024. В Челябинской области средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным ...27.09.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным за месяц кредитным картам уменьшился на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в августе 2024 года кредитным ...19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%
В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным картам составил 102,7 тыс. руб. За ...19.08.2024 В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц вырос на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в июле 2024 года кредитным ...