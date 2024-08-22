Свердловские производители стройматериалов активно используют в качестве сырья золу электростанций

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков посетил с рабочим визитом Березовский завод «Теплит» (входит в структуру ГК «Атомстройкомплекс»). Он оценил качество выпускаемой продукции и перспективы масштабирования эко-производства, сообщает пресс-служба уральского застройщика.«Знаю, что у собственников есть планы по открытию третьего и даже четвертого завода. Нам интересно, чтобы в регионе были собственные производители строительных материалов. Важно и то, что основным сырьем для производства блоков служат зола рефтинской электростанции и цемент, который также производится в нашем регионе. Сегодня более 60% газоблоков, применяемых в регионе, местного производства. Расширение географии присутствия наших строительных материалов за счет пуска новых заводов принесет Свердловской области новые рабочие места, инвестиции, налоги», — отметил Руслан Садыков.Экскурсию по Березовскому заводу «Теплита» — участнику нацпроекта «Производительность труда» — для министра провел управляющий директор Андрей Вишневский. Помимо него есть аналогичный завод в поселке Рефтинском. Уже в этом году откроется еще один, третий завод — его строительство завершается под Сысертью, на территории Габиевского индустриального парка.«Переработке золошлаковых отходов в стране сегодня уделяется большое внимание, стоит задача по ее увеличению. С запуском третьего завода «Теплита» мы доведем объем переработки золы уноса до 400 тыс. т в год — это месячный объем золы, которая остается на Рефтинской ГРЭС. Благодаря производству газозолоблоков, вместо накопления золоотвалов регион получает качественный и экологичный строительный материал, который применяется в многоквартирном и индивидуальном жилищном строительстве, возведении объектов социального и производственного назначения», — рассказал Андрей Вишневский.Завод «Теплит» входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного газобетона в России, объем производства газозолоблоков на двух существующих предприятиях, расположенных в Березовском и Рефтинском, составляет 700 тыс. кубометров в год. После запуска третьего предприятия в Сысертском ГО общий объем выпуска газозолобока на «Теплите» составит 1,2 млн кубометров в год. Материал широко востребован: он долговечен, хорошо сохраняет тепло, обладает правильной геометрией и небольшим весом, за счет чего прост в применении.