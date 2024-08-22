УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:00

Свердловские производители стройматериалов активно используют в качестве сырья золу электростанций

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков посетил с рабочим визитом Березовский завод «Теплит» (входит в структуру ГК «Атомстройкомплекс»). Он оценил качество выпускаемой продукции и перспективы масштабирования эко-производства, сообщает пресс-служба уральского застройщика.

«Знаю, что у собственников есть планы по открытию третьего и даже четвертого завода. Нам интересно, чтобы в регионе были собственные производители строительных материалов. Важно и то, что основным сырьем для производства блоков служат зола рефтинской электростанции и цемент, который также производится в нашем регионе. Сегодня более 60% газоблоков, применяемых в регионе, местного производства. Расширение географии присутствия наших строительных материалов за счет пуска новых заводов принесет Свердловской области новые рабочие места, инвестиции, налоги», — отметил Руслан Садыков.

Свердловские производители стройматериалов активно используют в качестве сырья золу электростанций
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Экскурсию по Березовскому заводу «Теплита» — участнику нацпроекта «Производительность труда» — для министра провел управляющий директор Андрей Вишневский. Помимо него есть аналогичный завод в поселке Рефтинском. Уже в этом году откроется еще один, третий завод — его строительство завершается под Сысертью, на территории Габиевского индустриального парка.

«Переработке золошлаковых отходов в стране сегодня уделяется большое внимание, стоит задача по ее увеличению. С запуском третьего завода «Теплита» мы доведем объем переработки золы уноса до 400 тыс. т в год — это месячный объем золы, которая остается на Рефтинской ГРЭС. Благодаря производству газозолоблоков, вместо накопления золоотвалов регион получает качественный и экологичный строительный материал, который применяется в многоквартирном и индивидуальном жилищном строительстве, возведении объектов социального и производственного назначения», — рассказал Андрей Вишневский.

Завод «Теплит» входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного газобетона в России, объем производства газозолоблоков на двух существующих предприятиях, расположенных в Березовском и Рефтинском, составляет 700 тыс. кубометров в год. После запуска третьего предприятия в Сысертском ГО общий объем выпуска газозолобока на «Теплите» составит 1,2 млн кубометров в год. Материал широко востребован: он долговечен, хорошо сохраняет тепло, обладает правильной геометрией и небольшим весом, за счет чего прост в применении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.08.2024 «Атомстройкомплекс» планирует вывести производственные мощности на федеральный уровень

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Сысертском районе Свердловской области продолжается строительство третьего завода ...

06.03.2024 В оснащении завода компании «Атомстройкомплекс» под Сысертью предусмотрено 70% оборудования российского производства

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Площадку индустриального парка «Габиевского» под Сысертью, где компания ...

15.02.2022 «Атомстройкомплексу» выдали разрешение на строительство нового предприятия под Сысертью

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. «Атомстройкомплекс» получил разрешение на строительство нового завода по производству ...

10.08.2021 «Атомстройкомплекс» построит на Среднем Урале новый завод по производству газоблоков

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Компания «Атомстройкомплекс» к 2023 году построит в Свердловской области новый завод по ...

05.04.2021 «Атомстройкомплекс» планирует модернизировать технологические линии на заводе по производству твинблоков «Теплит»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» рассчитывает модернизировать технологические линии на ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (83)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18