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04.02.2025

В Екатеринбурге в 2025 году проведут капремонт 189 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году проведут капитальный ремонт 189 многоквартирных жилых домов. Перечень объектов утвердил глава города Алексей Орлов, сообщив об этом в своем Telegram-канале.

Капремонт предусматривает обновление инженерных сетей, фасадов зданий, подвалов, замену лифтов и так далее. В некоторых зданиях проведут весь комплекс ремонтных работ.

Полный перечень домов, запланированных к капремонту, размещен на официальном портале Екатеринбурга.
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