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04.02.2025

УБРиР снижает ставки по вкладам на 0,85-1,15%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о снижении ставок по вкладам на 0,85-1,15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, например, при заключении нового договора по вкладу «Правильный выбор онлайн» (при подключении опции «Больше плюсов», а также с учетом покупок по карте от 10 тыс. руб. и капитализации процентов) на период 3-4 месяца ставка составит до 20,5% годовых, на 5-7 месяцев — до 21% годовых, а на 9-12 месяцев — до 20% в год.

УБРиР снижает ставки по вкладам на 0,85-1,15%
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Ставка в размере до 22% годовых продолжит действовать для комплексного продукта «Вклад в будущее» (при заключении договора страхования жизни с партнерами банка)

«В УБРиР условия по вкладам оставались одними из самых привлекательных на рынке с ноября 2024 года и не менялись на протяжении трех месяцев. Естественно, что новые ставки начнут действовать при заключении новых договоров. А для клиентов, которые успели открыть вклад ранее, продолжат действовать прежние условия», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.

Более подробную информацию по вкладам и счетам можно узнать на сайте банка.
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