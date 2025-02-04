УБРиР снижает ставки по вкладам на 0,85-1,15%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по всей линейке ...25.09.2023 УБРиР повышает ставки по вкладам до 13% годовых
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам до 13% ...04.08.2023 УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% ...31.03.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по некоторым вкладам и ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...