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Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж превысила 15%

УрБК, Москва, 04.02.2025. Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж в России превысила 15%. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, передает ТАСС.

Он добавил, что офлайн-сети активно развивают электронные сервисы по заказу и доставке товаров.

При этом Р. Чекушов отметил необходимость комплексного регулирования подходов, влияющих на качество и безопасность товаров, вне зависимости от каналов продаж.

Ранее УрБК писал, что дизайнеры из Свердловской области начали продавать свои товары на маркетплейсах.
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