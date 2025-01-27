Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж превысила 15%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Дизайнеры из Свердловской области начали продавать свои товары на маркетплейсах. Об ...23.01.2025 Продавцы с маркетплейсов возвращаются в офлайн
УрБК, Москва, 23.01.2025. Эксперты отмечают, что российские ретейлеры возвращаются к продажам в классической рознице, ...17.12.2024 Федеральное общество сетевой торговли предложило ввести рейтинги для покупателей маркетплейсов
УрБК, Москва, 17.12.2024. Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило письма популярным маркетплейсам с ...18.11.2024 Объем интернет-торговли в РФ за январь-сентябрь превысил 6 трлн рублей
УрБК, Москва, 18.11.2024. Объем интернет-торговли в России с января по сентябрь 2024 года составил 6,2 трлн руб. Это на ...22.03.2011 Министерство торговли Свердловской области: Доля продажи товаров на розничных рынках достигла 7,8% от общего объема торговли
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. На заседании правительства Свердловской области первый заместитель председателя ...