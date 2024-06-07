Спрос на IT-специалистов в России за год вырос на 8%

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На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в ...

Спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге за год вырос на 55%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Екатеринбурге спрос на услуги курьеров в 2024 году вырос на 55% по сравнению с ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. В Екатеринбурге спрос на услуги фрилансеров в августе 2022 года вырос на 78% по ...