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Спрос на IT-специалистов в России за год вырос на 8%

УрБК, Москва, 04.02.2025. Спрос на IT-специалистов в России по итогам 2024 года вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на аналитику сервиса по поиску работы hh.ru.

Согласно данным исследования, больше всего специалистов требуется в отрасли информационных технологий, системной интеграции и интернета (38%), в финансовом секторе (10%), розничной торговле (7%), сфере услуг для бизнеса (6%) и телекоммуникации и связи (4%).

Наибольшие темпы роста спроса показали телекоммуникации и связь (+19%), услуги для бизнеса (+8%) и финансовый сектор (+9%).

По словам главы Минцифры Максуда Шадаева, в IT-индустрии занято более 850 тыс. человек, с 2020 года их число увеличилось на 50%. Более 100 тыс. человек пришли в сферу IT за последние восемь месяцев прошлого года. Аналитиками Сбербанка дефицит IT-специалистов до 2030 года оценивается в 1 млн человек.
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