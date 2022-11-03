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Под Екатеринбургом загорелся ангар по производству полиэтилена

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Под Екатеринбургом в поселке Полеводство загорелся ангар по производству полиэтилена. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании было получено утром 4 февраля. Пожар охватил площадь около 2,4 тыс. кв. м. К этому времени спасателям удалось локализовать огонь.

Для борьбы с пожаром задействованы 17 единиц спецтехники и 50 огнеборцев.
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