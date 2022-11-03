Под Екатеринбургом загорелся ангар по производству полиэтилена

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В Екатеринбурге утром 3 ноября горел частный жилой дом в переулке Златоустовском. Об ...12.07.2022 В Екатеринбурге ночью на площади 750 кв. метров горел ангар на улице Комсомольской
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 июля в промышленной зоне на улице Комсомольской ...21.07.2017 В Екатеринбурге на улице Селькоровской загорелся склад
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2017. В Екатеринбурге на ул. Селькоровской загорелся металлический ангар. Об этом сообщает ...26.04.2017 Под Сысертью на площади 200 кв. метров горит ангар с зерном
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. В селе Бородулино Сысертского городского округа Свердловской области 26 апреля в 13.40 ...17.11.2009 В Санкт-Петербурге загорелся завод пластмасс
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар на заводе пластмасс. К счастью, никто из рабочих ...