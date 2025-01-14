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Число обращений свердловчан через Платформу обратной связи за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Свердловской области число обращений через Платформу обратной связи (ПОС) за год выросло в 2,5 раза. Всего за 2024 год жители Среднего Урала направили более 148 тыс. сообщений. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Благодаря ПОС было решено множество вопросов уральцев. Зимой большая часть просьб касалась расчистки от снега улиц и дворов. Также за год на платформе было проведено 2,2 тыс. опросов населения и проведено 257 прямых линий, на которые обратились более 4 тыс. человек. В частности, в голосовании за присвоение объектам и проектам в области статуса «Достояние Среднего Урала» приняли участие 77 тыс. чел.

Воспользоваться ПОС можно через портал Госуслуг, приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или виджеты на сайтах органов власти.
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