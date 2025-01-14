Число обращений свердловчан через Платформу обратной связи за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Количество обращений жителей Екатеринбурга к городским властям через Платформу обратной ...25.12.2024 Администрация Екатеринбурга за год рассмотрела более 3,6 тыс. обращений по качеству содержания городских дворов
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Власти Екатеринбурга за год рассмотрели 3 668 обращений по качеству содержания ...23.12.2024 В Свердловской области для расчистки дорог задействовали более 260 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области за минувшие сутки для расчистки дорог была задействована 261 ...19.12.2024 Свердловский центр обработки обращений предпринимателей и инвесторов обработал первые 50 заявок
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Сервис обратной связи для предпринимателей и инвесторов в Свердловской области в IV ...25.09.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес»
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса ...