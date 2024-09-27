Туристы больше всего ценят Екатеринбург за гастрокультуру и уютные места

Заместитель Главы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел встречу с представителями туристической индустрии. Лучшие ее ...21.08.2024 В I полугодии 2024 года Екатеринбург посетил почти 1 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В I полугодии 2024 года Екатеринбург посетило на 31% туристов больше, чем за ...15.02.2024 В 2023 году Екатеринбург посетили 1,7 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В течение 2023 года Екатеринбург посетили 1,7 млн туристов. Новым вектором развития ...18.08.2022 Екатеринбург возглавил пятерку самых популярных городов для свердловских туристов
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. Екатеринбург возглавил пятерку самых популярных городов для свердловских ...07.06.2013 Екатеринбург вошел в десятку популярных городов для делового туризма в России
Екатеринбург вошел в десятку популярных городов для делового туризма и летнего туризма. Наряду с уральской столицей в ...