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Вчера, 15:04

Туристы больше всего ценят Екатеринбург за гастрокультуру и уютные места

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. 40% опрошенных туристов и гостей города ценят Екатеринбург за гастрокультуру и уютные места. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авиасейлс», сообщает департамент информполитики города.

25% респондентов любят уральскую столицу за стрит-арт, 12% — за уникальные события, фестивали и ночную жизнь, 10% — за локальные бренды и чувство стиля.

Отметим, что за прошедший год доля бронирований на перелеты до Екатеринбурга выросла на 10%, а само направление каждый год входит в десятку самых популярных в стране.

«Мы рады, что развитие туризма в Екатеринбурге находит положительный отклик у путешественников. Для гостей и жителей города активно создаются новые маршруты, реализуются проекты, направленные на развитие культурного и событийного туризма, а высокий уровень гастрономической культуры и сервиса уже давно привлекают к нам гурманов со всей страны», — отмечает заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
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