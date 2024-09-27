Туристы больше всего ценят Екатеринбург за гастрокультуру и уютные места

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. 40% опрошенных туристов и гостей города ценят Екатеринбург за гастрокультуру и уютные места. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авиасейлс», сообщает департамент информполитики города.



25% респондентов любят уральскую столицу за стрит-арт, 12% — за уникальные события, фестивали и ночную жизнь, 10% — за локальные бренды и чувство стиля.



Отметим, что за прошедший год доля бронирований на перелеты до Екатеринбурга выросла на 10%, а само направление каждый год входит в десятку самых популярных в стране.



«Мы рады, что развитие туризма в Екатеринбурге находит положительный отклик у путешественников. Для гостей и жителей города активно создаются новые маршруты, реализуются проекты, направленные на развитие культурного и событийного туризма, а высокий уровень гастрономической культуры и сервиса уже давно привлекают к нам гурманов со всей страны», — отмечает заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.