На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, ...15.05.2023 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...17.03.2023 Цены на бензин АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,03%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...23.06.2022 Бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,06%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 10 по 17 июня 2022 года не ...