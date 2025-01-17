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Вчера, 18:01

На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 января 2025 года увеличились на 0,08%, до 54,81 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,03%, до 59,02 за литр. Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,20 руб.).

Стоимость дизельного топлива в регионе увеличилась на 0,07%, до 70,45. за литр.
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