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Вчера, 15:26

Российские банки временно приостановили прием заявок по сельской ипотеке

УрБК, Москва, 31.01.2025. Российские банки временно перестали принимать заявки на получение кредитов по сельской ипотеке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что в текущих условиях субсидирование сельской ипотеки становится чрезмерно затратным. Недостаток лимитов по данной программе возник практически сразу после ее введения из-за высокого спроса. В 2024 году ситуация обострилась из-за повышения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с начала действия программы (весной 2020 года) выдали 2 тыс. 110 кредитов по сельской ипотеке.
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