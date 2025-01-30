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Вчера, 14:54

В Екатеринбурге сегодня завершается сбор предложений по благоустройству в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. В Екатеринбурге сегодня завершается сбор предложений по благоустройству в 2026 году. Об этом напоминает департамент информполитики города.

В пятницу, 31 января, завершается прием предложений горожан по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По результатам сбора предложений будет определено восемь общественных пространств от каждого района города, которые примут участие во втором этапе голосования.

Отдать свой голос или внести предложение можно на сайте городской администрации в разделе «Формирование современной городской среды» с помощью портала Госуслуг.
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