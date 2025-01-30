В Екатеринбурге сегодня завершается сбор предложений по благоустройству в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Более 18 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в сборе предложений по благоустройству в ...16.01.2025 Администрация Екатеринбурга начинает сбор предложений по благоустройству парков по программе ФКГС
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. 17 января администрация Екатеринбурга начнет сбор предложений по благоустройству парков ...22.10.2024 В Свердловской области завершается благоустройство 35 общественных пространств
рБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В муниципалитетах Свердловской области завершается благоустройство 35 общественных ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...25.11.2019 Администрация Екатеринбурга запустила сбор предложений по благоустройству территорий
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2019. Администрация Екатеринбурга организовала сбор предложений от горожан по благоустройству ...