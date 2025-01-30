В Екатеринбурге сегодня завершается сбор предложений по благоустройству в 2026 году

Более 18 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в сборе предложений по благоустройству в 2026 году

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Более 18 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в сборе предложений по благоустройству в ...