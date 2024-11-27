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Вчера, 12:35

ММК готовится отметить 93-й день рождения в начале февраля

УрБК, Магнитогорск, 31.01.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») 1 февраля отпразднует свой 93-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ММК готовится отметить 93-й день рождения в начале февраля
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

За 93 года своей истории комбинат достиг впечатляющих результатов. Было произведено 693 млн т чугуна, выплавлено свыше 890 млн т стали и выпущено около 740 млн т проката. ММК является важным поставщиком продукции для таких отраслей, как трубное производство, судостроение и автопром.

Став многопрофильным холдингом, ММК активно инвестирует в модернизацию своих производственных мощностей, что позволяет увеличивать объемы выпуска, повышать качество продукции и улучшать экологические стандарты. Одним из заметных достижений стал запуск аглофабрики №5 в 2019 году. Кроме того, в 2024 году на комбинате ввели в эксплуатацию коксовую батарею №12 с производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год. Этот проект стал крупнейшим за последние десять лет с объемом инвестиций около 90 млрд руб, позволившим вывести из эксплуатации пять устаревших объектов и значительно улучшить экологическую ситуацию.

Комбинат не только укрепляет свои позиции на российском рынке, но и активно работает над обеспечением устойчивого будущего для металлургической отрасли и окружающей среды. Важными аспектами этой политики являются благотворительная деятельность, развитие инфраструктуры для комфортного проживания, а также поддержка образования и популяризация спорта.

При поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова в Магнитогорске осуществляется амбициозный проект — городской курорт «Притяжение», представляющий собой многофункциональное пространство с развлекательными и спортивными объектами. Кроме того, компания активно развивает промышленный туризм и участвует в реализации национальных проектов России, стремясь внести весомый вклад в социальное и экономическое развитие страны.
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