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Вчера, 10:03

На Средний Урал за прошлый год прибыли 232 тыс. мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. За 12 месяцев 2024 года на территорию Среднего Урала прибыли 232 тыс. мигрантов. Об этом заявил начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону подполковника полиции Константина Волкова, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, 51% мигрантов приехали в регион для работы, 8% — для учебы. Кроме того, 30% — с частным визитом. За год более 6 тыс. иностранцев смогли получить гражданство РФ, добавил К. Волков.

Уточняется, что большая часть мигрантов приезжает из стран Центральной Азии (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других).
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