На Средний Урал за прошлый год прибыли 232 тыс. мигрантов

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В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов

В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них приехали на работу, 5,5% — ...

В Свердловскую область в 2021 году въехало 134 тыс. мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. В 2021 году в Свердловскую область въехало 133,6 тыс. иностранных граждан. 67% из них ...

В Свердловской области доля высококвалифицированных мигрантов составляет 0,003%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. За первые 11 месяцев 2016 года в Свердловскую область въехало 114 тыс. мигрантов, что ...

Поток иностранных мигрантов в Свердловскую область в I полугодии сократился на 24%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2016. В январе-июне 2016 года число прибывших иностранных мигрантов в Свердловскую область ...

Россия заняла второе место в рейтинге ООН по количеству мигрантов

УрБК, Москва, 12.09.2013. ООН поместила Россию на второе место в списке стран с самым большим количестве мигрантов, ...