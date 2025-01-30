Официальный курс евро вырос до 102,79 руб.

УрБК, Москва, 30.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...24.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 99,10 руб., евро — до 103,66 руб.
УрБК, Москва, 24.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 января 2024 года. Курс ...15.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 103,44 руб., евро — до 106,25 руб.
УрБК, Москва, 15.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2024 года. Курс ...23.08.2024 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — не изменился
УрБК, Москва, 23.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа 2024 года. Курс ...07.06.2024 Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 12 коп.
УрБК, Москва, 07.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 июня 2024 года. Курс доллара ...