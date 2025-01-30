Официальный курс евро вырос до 102,79 руб.

УрБК, Москва, 31.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2024 года. Курс доллара США не изменился и составил 98,01 руб., евро вырос на 37 коп., до 102,79 руб.