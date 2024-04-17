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ЕВРАЗ НТМК ввел в работу автономные робогрузовики

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. ЕВРАЗ НТМК ввел в работу электрогрузовики без водителей. Две машины перевозят по заданным маршрутам на территории комбината (общей протяженностью 4 км) пробы металла и темплеты стальных заготовок. Беспилотный транспорт способен проехать на одном заряде до 200 км, перевозить до 2 т груза и развивает скорость до 20 км/ч, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК ввел в работу автономные робогрузовики
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«ЕВРАЗ НТМК успешно реализует проекты цифровой трансформации. За последние годы на комбинате внедрено более ста цифровых решений. Мы планомерно движемся в сторону роботизации и автоматизации, использования искусственного интеллекта для совершенствования производственных процессов. Наша главная задача — сделать работу сотрудников безопаснее, уменьшить количество тяжелого и монотонного труда. Именно поэтому мы внедряем автономную технику, дистанционное управление агрегатами и ряд других проектов автоматизации», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Отметим, что грузовики были произведены отечественной компанией «ЭвоКарго». В их оснащение входит система навигации и восприятия, состоящая из нескольких компонентов. За ориентацию в пространстве отвечают лидары, сонары и камеры, а за координацию движений — мощный вычислительный блок, позволяющий на основе поступающих данных быстро реагировать на ситуацию на дороге. Машины способны работать круглосуточно, заряжаясь во время процедур погрузки или выгрузки.

Робогрузовики являются экологически безвредными и работают исключительно на электричестве. Данный подход соответствует принципам ЕВРАЗа, как компании, которая ведет многолетнюю работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включая сокращение выбросов в атмосферу в рамках национального проекта «Чистый воздух».

Сообщается, что ЕВРАЗ НТМК планирует расширить парк электрогрузовиков, запустив маршрут протяженностью более 13 км.

«Малотоннажные грузовики позволяют повысить эффективность использования транспорта, уровень безопасности на дорогах, уменьшить расходы, собрать обширные цифровые данные по грузоперевозкам. Оптимизируя логистику и внедряя передовые технологии, ЕВРАЗ усиливает свои конкурентные преимущества», — сказал заместитель генерального директора — коммерческий директор компании «ЭвоКарго» Василий Жуков.
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