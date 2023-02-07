В Артинском районе уничтожат нелегальную алкогольную и табачную продукцию стоимостью 500 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...22.03.2022 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...03.03.2022 Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконном обороте в Березовском алкоголя и табака на сумму более 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...15.11.2017 В России вступил в силу новый техрегламент на табачную продукцию
15 ноября в России завершается переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную ...16.10.2013 Ставки акцизов на алкоголь и табачную продукцию могут быть заморожены с 2015 года
УрБК, Москва, 16.10.2013. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Миэкономразвития, Минсельхозу и ...