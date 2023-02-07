В Артинском районе уничтожат нелегальную алкогольную и табачную продукцию стоимостью 500 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2023. На Южном Урале полицейские изъяли из оборота незаконную алкогольную и табачную продукцию. ...

Челябинские полицейские изъяли из оборота нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2 млн рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хранении немаркированного алкоголя и табака на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который приобрел и хранил с целью ...