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В Артинском районе уничтожат нелегальную алкогольную и табачную продукцию стоимостью 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. В Артинском районе уничтожат нелегальную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что 26 апреля 2022 года ОМВД России по Артинскому району изъяло из торговой точки на территории района немаркированную алкогольную и табачную продукцию (78,5 литров и 4665 штук, общей стоимостью 44 тыс. руб. и 522 тыс. руб. соответственно). Документов на продукцию не имелось. Собственник не был установлен.

Прокуратура направила иск о признании товаров бесхозяйственными и уничтожении их силами межрегионального управления «Росалкогольконтроля» по Уральскому федеральному округу. Суд удовлетворил эти исковые требования.
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