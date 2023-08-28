Себестоимость производства хлебобулочных изделий за год выросла на 27%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в ...

Пшеничный хлеб в Свердловской области в июле подорожал на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения в Свердловской области в ...

Производство хлебобулочных изделий на Среднем Урале в январе-сентябре сократилось на 6,5%

Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января по 4 марта 2013 года подорожали ...

С начала года рост цен на муку и картофель составил 8%

С начала года пшеничная мука и картофель в Свердловской области подорожали на 8%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января ...