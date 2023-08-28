Себестоимость производства хлебобулочных изделий за год выросла на 27%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в ...31.10.2017 Производство хлебобулочных изделий на Среднем Урале в январе-сентябре сократилось на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения в Свердловской области в ...11.03.2013 С начала года рост цен на муку и картофель составил 8%
Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января по 4 марта 2013 года подорожали ...11.03.2013 С начала года пшеничная мука и картофель в Свердловской области подорожали на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Продовольственные товары в розничной сети в Свердловской области за период с 1 января ...03.05.2011 В Свердловской области фиксируется снижение объемов производства муки, водки и колбасных изделий
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2011. По отдельным видам пищевой продукции объем производства в Свердловской области в I ...