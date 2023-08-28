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Себестоимость производства хлебобулочных изделий за год выросла на 27%

УрБК, Москва, 30.01.2025. Себестоимость производства свежих хлебобулочных изделий за 11 месяцев 2024 года выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, кондитерской и замороженной продукции — на 16%. Об этом рассказал гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов, пишет «Коммерсантъ».

Он связывает рост цен с удорожанием сырья (муки, зерна, молочных, яичных продуктов, начинок), логистических услуг, а также с увеличением зарплат в отрасли.

«Мука первого сорта выросла в цене за год на 18%, высшего — на 22%, ржаная — на 33%. Начинки, молочные, яичные продукты — везде динамика более 10%», — сообщил Д. Козлов.
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