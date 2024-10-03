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25% цемента на российском рынке являются фальсификатом

УрБК, Москва, 30.01.2025. 25% цемента на российском рынке являются фальсификатом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

Он также представил статистические данные по другим сегментам. По его словам, 45% кабельной продукции не соответствует нормам, 32% сухих строительных смесей являются поддельными, а среди полимерных труб доля фальсифицированной продукции достигает 20%. Даже при использовании радиаторов можно столкнуться с некачественным товаром — там фиксируется 15% подделок.

Участники рынка выражают надежду на уменьшение доли подделок, но для этого нужны современные технические требования и более строгий контроль качества, добавил А. Глушков.
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