25% цемента на российском рынке являются фальсификатом

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Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...