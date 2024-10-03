25% цемента на российском рынке являются фальсификатом

УрБК. 03.10.2024. Продукция шести заводов строительного холдинг «Атомстройкомплекс» отмечена Знаком качества ...27.02.2024 Доля некачественных стройматериалов на российском рынке составляет от 40% до 70%
УрБК, Москва, 27.02.2024. Доля некачественных строительных материалов на рынке РФ может составлять до 70% (в случае ...11.04.2019 В 2018 году четверть проверенной Россельхознадзором отечественной молочной продукции оказалась фальсификатом
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2019. Примерно четверть проверенной молочной продукции, произведенной в России в 2018 году, ...09.11.2018 Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%
Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...09.11.2018 Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%
УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...