Официальный курс доллара США вырос до 98,01 руб., евро — до 102,40 руб.

УрБК, Москва, 30.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс доллара США вырос на 5 коп., до 98,01 руб., евро — на 81 коп., до 102,40 руб.