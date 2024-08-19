УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге открылась
фотовыставка про Академический район «Что в поле растет?» от одноименной фотолаборатории. Фотографии размещены на стендах Главпочтамта. Сама выставка является результатом исследовательских экспедиций, которые бесплатно провел «Атомстройкомплекс» для участников фотолаборатории, сообщает пресс-служба застройщика.
Экспозиция показывает взгляд горожан на новый район, происходящие в нем ландшафтные изменения и взаимодействие с ними людей.
«Что растет в поле, — это вопрос не только о флоре, но и о людях, их опыте, жизни и истории. Выставка приглашает поразмышлять о будущем нашего города, о тех процессах, которые, возможно, еще не заметны, но уже происходят. Каждый фотосюжет — как крошечная веха в большой истории, и вместе они дают множество взглядов на то, что происходит и что будет происходить в нашем городе», — рассказывают организаторы.
Представленные на выставке работы созданы семерыми жителями разных районов города, принадлежащих к разным профессиям. Ни один из них не является профессиональным фотографом: Владимир Рудзинский — офицер запаса, Яна Мартын — маркетолог и проектировщик, Ольга Асташова — доцент УрФУ, Алиса Болдырева — лингвист и джуниор дата-инженер, Наталья Козлова — специалист по кадрам и экскурсовод, Ульяна Бурцева — специалист отдела неразрушающего контроля в промышленной автоматизации и Юлия Преображенская — биохимик, молекулярный биолог, генетик, научный сотрудник ЕМНЦ Роспотребнадзора.
Отмечается, что каждый проект в экспозиции — индивидуален. Кто-то исследовал взаимодействие природы и новых зданий, кто-то — создал рассказ о друзьях и близких, придающих району ценность, а для кого-то проект стал переосмыслением переезда и жизни в Академическом. Несмотря на различия работы взаимосвязаны и объединяются в единую коллекцию изображений и ракурсов.
Одной из целей организаторов было создание районного сообщества. Перед практическим исследованием был проведен курс лекций, которые горожанам прочитали ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, историк, экскурсовод и куратор Центра фотографии «Март» Артем Беркович, художница и дизайнер Катя Червонных, ландшафтный архитектор S&P Лариса Муталлапова, шеф-редактор и дизайнер издательства TATLIN Настя Елизарьева. Особое внимание было уделено фотодокументальной съемке процессов в Академическом районе Екатеринбурга.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»