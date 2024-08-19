В Екатеринбурге открылась фотовыставка про Академический район «Что в поле растет?»

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В Академическом районе Екатеринбурга 9 августа состоится бесплатная лекция о замыслах архитекторов и дизайнеров XX века

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УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Екатеринбурге 2 августа для всех желающих состоится лекция историка Евгения ...

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В Академическом районе Екатеринбурга 19 июля начнутся открытые лекции образовательной фотолаборатории «Что в поле растет»

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В Академическом районе Екатеринбурга запускают образовательную фотолабораторию «Что в ...