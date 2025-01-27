Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к потеплению

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 331 рабочий и 166 единиц техники. В их числе ...20.01.2025 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 347 рабочих и 170 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 347 дорожных рабочих и 170 единицы ...16.01.2025 Екатеринбургские коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. На оперативную уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня днем вышли 183 рабочих и 363 ...18.11.2024 В Екатеринбурге за прошедшие выходные коммунальщики вывезли 9 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2024. В Екатеринбурге за прошедшие выходные коммунальщики вывезли 9 тыс. т снега, сообщает ...11.11.2024 В Екатеринбурге коммунальные службы за два дня вывезли 6,4 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Екатеринбурге коммунальные службы за 9 и 10 ноября вывезли 6 тыс. 440 т снега, ...