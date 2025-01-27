Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к потеплению

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 312 рабочих и 181 единица техники. В том числе, 48 комбинированных дорожных машин, 54 трактора, 11 грейдеров и 38 самосвалов. В городе выпало 5 мм осадков в водном столбе, в результате чего образовались снежные заносы. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.Главной задачей коммунальщиков станет подметание улиц и очистка дорог с помощью грейдеров. Основными направлениями будут маршруты общественного транспорта и магистральные улицы. Также будет проведена очистка тротуаров перед предстоящим потеплением во избежание образования наледи.Напомним, что за прошедшие сутки из города было вывезено более 4 тыс. т снега и использовано 242 т противогололедных материалов, а также почти 14 т песка.