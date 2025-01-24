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Вчера, 14:59

В свет вышел первый номер обновленного журнала «Наше наследие»

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Сегодня, 29 января, вышел из печати первый номер обновленного журнала «Наше наследие», региональная часть которого посвящена Екатеринбургу и Свердловской области. Рекомендуемая стоимость издания в точках продажи составляет 950 рублей.

В свет вышел первый номер обновленного журнала «Наше наследие»

Отметим, что данный журнал был учрежден в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Лихачева и издавался по 2019 год. Затем выпуск приостановили из-за проблем с финансированием. Спустя несколько лет работа возобновилась.

По словам создателей, на страницах обновленного журнала, который планируется выпускать раз в квартал, будут выходить материалы о закрытых для широкой публики фондах музеев и архивов, новых частных коллекционерах, их собраниях, о подделках в искусстве и атрибуции, о новых именах в живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве и многое другое.

Главный редактор издания, гендиректор «Литфонда», член Национального совета библиофилов Сергей Бурмистров в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал, что решение о перезапуске «Нового наследия» далось нелегко.

«В наш виртуальный век появление нового журнала — большая редкость. Сейчас это экономически накладно и не очень модно. Тем не менее, мы приняли такое решение. За четыре месяца подготовили первый номер. Конечно, за эти годы и полиграфия, и дизайн шагнули далеко вперед. Мы постарались максимально адаптировать журнал для сегодняшних читателей», — заявил С. Бурмистров.

В свет вышел первый номер обновленного журнала «Наше наследие»

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила, что культурное наследие, которым обладает регион, обширно и уникально.

«Наша основная миссия — сохранять и приумножать его. Для нас большая радость, что в первом выпуске обновленного журнала представлена информация о культурном богатстве Свердловской области. У нас колоссальные традиции. Мы надеемся, что эти традиции продолжат укрепляться. И в будущем у нас появится еще много имен, которые принесут славу нашему региону», — рассказала С. Учайкина.

Начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков также поблагодарил авторов журнала за решение посвятить региональную часть первого номера Свердловской области.

«Редакционная коллегия обновленного журнала приняла верное решение. Благодарим за предоставленную Екатеринбургу честь представить здесь первый номер. Мы находимся в историческом месте, на Плотинке, где зародилась сама история нашего города. Надеюсь, судьба журнала сложится так же удачно, как и судьба нашего любимого города», — добавил Илья Марков.

В свет вышел первый номер обновленного журнала «Наше наследие»

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин заявил, что публикации в таких журналах помогают сохранить культурное наследие региона.

«И это важно, что материальный носитель текстов, изображений попадает в руки к читателю. Желаю журналу, чтобы его тираж был больше, возможно, приблизился к цифре, которая была в советское время», — отметил Никита Корытин.

Также на пресс-конференции выступил музыкант, предприниматель, директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург. Он поблагодарил авторов журнала за внимание, которое уделяется Свердловской области. Кроме того, он анонсировал планы снять фильм о Шигирском идоле — древнейшей сохранившейся деревянной скульптуре в мире, которая хранится в Екатеринбурге.
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