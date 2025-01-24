В Екатеринбурге состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) сегодня, 4 сентября, откроется ...27.05.2022 В «Эрмитаж-Урал» в рамках «Библионочи» 28 мая состоится презентация книги о работе музея в годы Великой Отечественной войны
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Во всероссийской акции «Библионочь», которая стартует в столице Урала 28 мая, впервые ...05.04.2016 Коротко о событиях дня
В 10.00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, Октябрьская пл., 1) состоится очередное заседание ...07.04.2011 Детский журнал для iPad запустит итальянское издательство
Первый в мире детский журнал для планшетника iPad запустило итальянское издательство, сообщает Mashable. Передает ...20.01.2011 Playboy выпустит iPad-версию без цензуры
Приложение для iPad, предоставляющее полный электронный архив журнала Playboy и подписку на новые номера, будет ...