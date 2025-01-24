В Екатеринбурге состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. 30 января в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие».



Отметим, что данный журнал был учрежден в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Лихачева и издавался по 2018 год. В январе 2025 года в рамках российских культурных инициатив будет представлен первый выпуск обновленного журнала, региональная часть которого посвящена Екатеринбургу и Свердловской области.



В рамках презентации состоится благотворительный аукцион в поддержку первого номера. На продажу выставлены редкие книги, автографы, географические карты, фотографии, живопись и графика.