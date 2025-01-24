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24.01.2025

В Екатеринбурге состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. 30 января в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится презентация первого номера журнала «Наше наследие».

Отметим, что данный журнал был учрежден в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Лихачева и издавался по 2018 год. В январе 2025 года в рамках российских культурных инициатив будет представлен первый выпуск обновленного журнала, региональная часть которого посвящена Екатеринбургу и Свердловской области.

В рамках презентации состоится благотворительный аукцион в поддержку первого номера. На продажу выставлены редкие книги, автографы, географические карты, фотографии, живопись и графика.
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