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Вчера, 11:55

В Екатеринбурге только 14% квартир в новостройках сдаются без отделки

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. На первичном рынке жилья Екатеринбурга 14% квартир продаются без отделки, говорится в исследовании «Циан. Аналитики».

3% объектов реализуются с черновой отделкой, 36% — с предчистовой, 41% — с чистовой, 5,4% — «под ключ».

«Доля квартир с отделкой продолжает расти в 9 из 16 городов-миллионников.

В Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Перми это сопровождается замещением чистовой отделки на предчистовую (как и по стране в целом)», — отмечают аналитики.
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