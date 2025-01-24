В Екатеринбурге только 14% квартир в новостройках сдаются без отделки

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Стоимость материалов для отделки квартир в России за 2024 год выросла на 12,8%, до 10 ...18.03.2024 Предложение квартир с отделкой в Челябинске с июня 2023 года снизилось на 9%
УрБК, Челябинск, 18.03.2024. В Челябинске в марте 2024 года доля предложений квартир с отделкой на рынке новостроек ...15.03.2024 В Екатеринбурге предложение квартир с чистовой отделкой с июня 2023 года снизилось на 13%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Екатеринбурге в марте 2024 года доля предложений квартир с отделкой на рынке ...17.04.2023 В Екатеринбурге строится 3,3 млн кв. метров жилой недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге в стадии строительства находится 3,3 млн кв. м. жилья. Об этом ...07.10.2019 Квартир с отделкой в новостройках Москвы стало больше
Доля квартир с отделкой на первичном рынке продолжает расти. Еще совсем недавно большинство квартир на первичном рынке ...