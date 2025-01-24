В Екатеринбурге только 14% квартир в новостройках сдаются без отделки

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. На первичном рынке жилья Екатеринбурга 14% квартир продаются без отделки, говорится в исследовании «Циан. Аналитики». 3% объектов реализуются с черновой отделкой, 36% — с предчистовой, 41% — с чистовой, 5,4% — «под ключ». «Доля квартир с отделкой продолжает расти в 9 из 16 городов-миллионников. В Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Перми это сопровождается замещением чистовой отделки на предчистовую (как и по стране в целом)», — отмечают аналитики.

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