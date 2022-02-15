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Вчера, 11:30

Свердловская область попала в число 20 регионов, где быстрее всего растут цены

УрБК, Москва, 29.01.2025. В России усиливается инфляционное неравенство. В 20 регионах страны, включая Свердловскую область, годовая инфляция превысила 10%. При этом в некоторых субъектах рост цен составил всего 5-6%. Такие данные приводят «Известия».

Инфляция выше базового уровня (9,5%) была зафиксирована в 39 субъектах, тогда как в 46 регионах она оказалась ниже. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в Чувашии (11,04%) и Дагестане (11,03%), а ближе всего к целевому уровню в 4% подошел Чукотский автономный округ (5,11%). Разница между регионами с самой высокой и низкой инфляцией составила 6 п. п., что превышает показатель прошлого года (5,5 п. п.).

По оценке Центробанка, основной причиной разрыва в темпах инфляции между регионами страны стал неравномерный характер структурной перестройки экономики, начавшийся в 2022 году под влиянием геополитических изменений. Регулятор указывает на влияние таких факторов, как географическое расположение и климатические условия. Регионы, развившие собственное сельское хозяйство, смогли улучшить ситуацию с инфляцией.

Причины неравномерного роста цен включают различия в ситуации с трудовыми ресурсами, изменении в заработной плате, балансе спроса и предложения, а также различия в затратах и уровне конкуренции.

Отметим, что на первом экономическом совещании президента в этом году 22 января Владимир Путин призвал правительство активизировать борьбу с инфляцией. На данный момент власти на местах заключают соглашения с предпринимателями о сдерживании роста цен, а профильные федеральные ведомства принимают меры для наращивания производства товаров и услуг.
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