Свердловская область попала в число 20 регионов, где быстрее всего растут цены

УрБК, Москва, 15.02.2022. В январе 2022 года наибольший вклад в увеличение годовой инфляции внесла продовольственная ...13.03.2015 Базовая инфляция в феврале выросла почти до 17%
По состоянию на 10 марта, годовой темп прироста потребительских цен составил 16,7%. Базовая инфляция в феврале ...13.03.2015 ЦБ: базовая инфляция в феврале выросла почти до 17%
УрБК, Москва, 13.03.2015. По состоянию на 10 марта, годовой темп прироста потребительских цен составил 16,7%. Базовая ...30.01.2015 ЦБ: годовая инфляция в РФ в январе 2016 года будет ниже 10%
УрБК, Москва, 30.01.2015. В январе 2016 года годовая инфляция в России упадет до уровня ниже 10%. Об этом говорится в ...10.01.2013 Инфляция в России за 2012 год составила 6,6%
Инфляция в России за 2012 год составила 6,6%. Рост цен на продукты в декабре помешал уложиться в в официальный прогноз ...