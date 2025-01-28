Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в декабре составил 1,26 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.01.2025. Средний размер выданных в декабре 2024 года потребительских кредитов в Челябинской области ...26.11.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в октябре составил 1,39 млн рублей
УрБК, Челябинск, 26.11.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре текущего года ...24.09.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в августе составил 1,41 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.09.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе 2024 года составил ...23.08.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в июле составил 1,4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.08.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в июле 2024 года составил 1,44 ...21.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных в сентябре автокредитов составил 996,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.10.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в сентябре 2022 года составил ...