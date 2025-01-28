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Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в декабре составил 1,26 млн рублей

УрБК, Челябинск, 29.01.2025. Средний размер выданных в Челябинской области автокредитов в декабре прошедшего года составил 1,26 млн руб. Это на 1,4% меньше, чем в ноябре. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний размер выданных автокредитов составил 1,28 млн руб., что на 1,4% меньше, чем в предыдущем месяце (1,3 млн руб.). Это самый низкий показатель за последний год.

Из исследования НБКИ следует, что самое сильное снижение среднего размера автокредита в декабре 2024 года было зафиксировано в Крыму (-21,5%), Саратовской (-19,0%), Ульяновской (-18,7%) и Ростовской (-18%) областях, а также в Ставропольском крае (-16,9%).
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