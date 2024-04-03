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Жительница Екатеринбурга вложила в фиктивную инвестиционную платформу свыше 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге местная жительница вложила в фиктивную инвестиционную платформу многомиллионную сумму. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Потерпевшая рассказала, что после регистрации на сайте инвестиционной платформы ей поступил звонок от неизвестного. Звонивший убедил женщину в безопасности и прибыльности данной площадки.

В сумме потерпевшая отдала мошенникам 7 млн 123 тыс. 439 руб. личных и кредитных средств.
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