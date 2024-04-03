Жительница Екатеринбурга вложила в фиктивную инвестиционную платформу свыше 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку ...08.02.2024 В Ревде медработник отдала финансовым аферистам почти 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Ревде сотрудница городского медицинского учреждения вложила многомиллионную сумму в ...08.02.2024 В Екатеринбурге бухгалтер оформила кредит почти на 2 млн рублей и вложила их в фиктивную торговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись ...31.01.2024 Жительницу Екатеринбурга финансовый аферист убедил инвестировать в фиктивную торговую площадку 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге пенсионерка вложила 3 млн руб. в фиктивную торговую площадку. Об этом ...08.08.2023 В Екатеринбурге местная жительница перевела на счета лжеброкеров 1,6 млн рублей кредитных средств
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге преподаватель английского языка вложила в фиктивную торговую площадку ...